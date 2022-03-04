Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах президента Франции
«Я прошу вашего доверия для нового мандата в качестве президента республики. Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ», — приводит текст письма Макрона France 24.
В ноябре французский журналист и писатель Эрик Земмур в видеообращении объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах во Франции 2022 года.
Французская партия «Республиканцы» выдвинула в качестве кандидата Валери Пекресс. Также о намерении баллотироваться на пост президента сообщила бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.