Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах президента Франции

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Французский лидер Эммануэль Макрон в открытом письме к французам официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы.

«Я прошу вашего доверия для нового мандата в качестве президента республики. Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ», — приводит текст письма Макрона France 24.

В ноябре французский журналист и писатель Эрик Земмур в видеообращении объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах во Франции 2022 года.

Французская партия «Республиканцы» выдвинула в качестве кандидата Валери Пекресс. Также о намерении баллотироваться на пост президента сообщила бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.

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