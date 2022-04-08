Евросоюз заморозил активы ВТБ, Совкомбанка и 14 промышленных и транспортных компаний

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Европейский союз в рамках пятого пакета антироссийских рестрикций заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний.
Евросоюз заморозил активы ВТБ, Совкомбанка и 14 промышленных и транспортных компаний
  • globallookpress.com
  • © Evgeny Sinitsyn/XinHua

Информация размещена в Официальном журнале ЕС.

В числе компаний, подвергшихся санкциям, ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания), Объединённая двигателестроительная корпорация, АО «Русские машины», «Море Верфь», «Концерн Созвездие» и другие.

Также стало известно, что Евросоюз ввёл санкции в отношении бизнесмена Олега Дерипаски, главы Сбербанка Германа Грефа и официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

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