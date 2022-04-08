Евросоюз заморозил активы ВТБ, Совкомбанка и 14 промышленных и транспортных компаний
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Информация размещена в Официальном журнале ЕС.
В числе компаний, подвергшихся санкциям, ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания), Объединённая двигателестроительная корпорация, АО «Русские машины», «Море Верфь», «Концерн Созвездие» и другие.
Также стало известно, что Евросоюз ввёл санкции в отношении бизнесмена Олега Дерипаски, главы Сбербанка Германа Грефа и официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.