Евросоюз заморозил активы ВТБ, Совкомбанка и 14 промышленных и транспортных компаний

Европейский союз в рамках пятого пакета антироссийских рестрикций заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний.

Информация размещена в Официальном журнале ЕС.

В числе компаний, подвергшихся санкциям, ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания), Объединённая двигателестроительная корпорация, АО «Русские машины», «Море Верфь», «Концерн Созвездие» и другие.

Также стало известно, что Евросоюз ввёл санкции в отношении бизнесмена Олега Дерипаски, главы Сбербанка Германа Грефа и официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.