Представитель Минобороны России Игорь Конашенков включён в список санкций Евросоюза
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Как утверждается в журнале ЕС, Конашенков причастен к распространению «дезинформации о военных действиях России на Украине» и несёт ответственность за «активную поддержку или реализацию действий или политики», угрожающей Украине.
В ЕС не уточнили, о каких фактах «дезинформации» идёт речь.
В марте в ЕС решили ввести антироссийские санкции против «лоббистов и пропагандистов», которые занимаются распространением официальной позиции России относительно ситуации на Украине.