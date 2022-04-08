Представитель Минобороны России Игорь Конашенков включён в список санкций Евросоюза

Евросоюз ввёл санкции в отношении официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Как утверждается в журнале ЕС, Конашенков причастен к распространению «дезинформации о военных действиях России на Украине» и несёт ответственность за «активную поддержку или реализацию действий или политики», угрожающей Украине.

В ЕС не уточнили, о каких фактах «дезинформации» идёт речь.

В марте в ЕС решили ввести антироссийские санкции против «лоббистов и пропагандистов», которые занимаются распространением официальной позиции России относительно ситуации на Украине.