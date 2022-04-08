В посольстве пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Черногории

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Россия введёт ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Черногории. Об этом заявил российский посол в Подгорице Владислав Масленников.
В посольстве пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Черногории
  • Gettyimages.ru
  • © Wolfgang Deuter

«Безоговорочное присоединение черногорцев ко всем санкционным решениям Евросоюза, начиная с 2014 года, вряд ли можно счесть дружественным шагом. И думаю, что на сегодняшнее решение черногорского правительства также последует адекватный ответ», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

7 апреля в МИД Черногории заявили, что было принято решение о высылке четырёх российских дипломатов из страны.

Уточняется, что дипломатические сотрудники должны покинуть страну в течение семи дней.

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