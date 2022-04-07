МИД Черногории заявил о высылке четырёх российских дипломатов
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу черногорского ведомства.
«Министерство иностранных дел Черногории провозгласило ещё четверых дипломатов посольства Российской Федерации в Черногории персонами нон грата», — говорится в заявлении.
Уточняется, что дипломатические сотрудники должны покинуть страну в течение семи дней.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад в последние десятилетия начал использовать высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки.