МИД Черногории заявил о высылке четырёх российских дипломатов

В МИД Черногории заявили, что было принято решение о высылке четырёх российских дипломатов из страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу черногорского ведомства.

«Министерство иностранных дел Черногории провозгласило ещё четверых дипломатов посольства Российской Федерации в Черногории персонами нон грата», — говорится в заявлении.

Уточняется, что дипломатические сотрудники должны покинуть страну в течение семи дней.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад в последние десятилетия начал использовать высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки.