Медведев: незаконные санкции могут быть квалифицированы как акт агрессии против России
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
«Незаконные санкции при определённых обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов», — заявил он.
Медведев пояснил, что это касается случаев, когда применение санкций направлено на подрыв экономической независимости страны, а значит и государственного суверенитета, и грозит самому существованию государства.
«По сути, как и говорят наши оппоненты, это объявление экономической войны. С учётом всей совокупности правовых и политических обстоятельств можно сделать вывод, что санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны», — сказал зампред Совбеза.
В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права, подчеркнул он.
«Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными», — подытожил Дмитрий Медведев.
Президент России Владимир Путин отмечал, что массовые рестрикции со стороны Запада направлены на то, чтобы «ухудшить жизнь миллионов людей» и имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.