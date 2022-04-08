Медведев: незаконные санкции могут быть квалифицированы как акт агрессии против России

Незаконные санкции при определённых обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт агрессии против России, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Незаконные санкции при определённых обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов», — заявил он.

Медведев пояснил, что это касается случаев, когда применение санкций направлено на подрыв экономической независимости страны, а значит и государственного суверенитета, и грозит самому существованию государства.

«По сути, как и говорят наши оппоненты, это объявление экономической войны. С учётом всей совокупности правовых и политических обстоятельств можно сделать вывод, что санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны», — сказал зампред Совбеза.

В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права, подчеркнул он.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными», — подытожил Дмитрий Медведев.

Президент России Владимир Путин отмечал, что массовые рестрикции со стороны Запада направлены на то, чтобы «ухудшить жизнь миллионов людей» и имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.