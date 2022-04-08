Россия ответно высылает двух сотрудников посольства Болгарии
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«Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата двух дипломатов посольства России в Софии», — сказали в министерстве.
18 марта посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.
Также в конце марта МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.