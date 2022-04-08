Россия ответно высылает двух сотрудников посольства Болгарии

Россия в качестве ответной меры высылает двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. Для этого временный поверенный в делах Болгарии был приглашён в российский МИД, где ему вручили ноту.

«Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата двух дипломатов посольства России в Софии», — сказали в министерстве.

18 марта посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.

Также в конце марта МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.