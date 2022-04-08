Россия ответно высылает двух сотрудников посольства Болгарии

Короткая ссылка
Россия в качестве ответной меры высылает двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. Для этого временный поверенный в делах Болгарии был приглашён в российский МИД, где ему вручили ноту.
Россия ответно высылает двух сотрудников посольства Болгарии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата двух дипломатов посольства России в Софии», — сказали в министерстве.

18 марта посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.

Также в конце марта МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить