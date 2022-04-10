В Великобритании допустили рост счетов за газ и электроэнергию на 50%

Специалисты Библиотеки палаты общин британского парламента проанализировали уровень цен на энергоносители за последний год и допустили дальнейший рост счетов для потребителей в октябре 2022 года. При этом некоторые «уязвимые домохозяйства» уже сейчас могут лишиться возможности должным образом отапливать свои дома, отмечается в докладе. С материалом ознакомился RT.

«В марте 2022 года Комитет по денежной политике Банка Англии оценил возможное повышение верхнего предела цен в октябре 2022 года примерно в 35%. Другие комментаторы предположили, что он может вырасти на величину вплоть до 50%», — приводят данные британские аналитики.

При этом, как поясняют авторы доклада, в начале марта 2022 года цены были примерно в десять раз выше уровня аналогичного периода прошлого года. С тех пор они несколько снизились, но остаются намного выше, чем в 2021 году.

Вместе с тем нынешний уровень цен уже вызывает трудности у некоторых категорий населения, отмечают в Библиотеке палаты общин.

«Рост цен, с которым потребители уже столкнулись, вызвал обеспокоенность касательно его воздействия на уязвимые домохозяйства, в особенности те, которые страдают от «топливной нищеты» и могут не иметь возможности нормально отапливать свои дома», — говорится в тексте документа.

Британские специалисты выразили опасения о более масштабных негативных последствиях для экономики страны.

Они также констатировали, что санкции против России и возможность введения эмбарго на российские нефть и газ ещё больше способствовали росту цен на энергоносители.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что введение эмбарго на российские энергоресурсы спровоцирует крупный экономический кризис и ударит по промышленности.