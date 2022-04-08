Лавров заявил о необходимости оценивать объём торговли России и Армении в других валютах
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«В прошлом году товарооборот составил более $2,6 млрд. Надо, наверное, уже в других валютах считать, но мы с вами договоримся потом», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что доверие к торговле нефтью в долларах и евро подрывается из-за санкций.
По его мнению, в перспективе при расчётах нужно активно переходить на национальные валюты.