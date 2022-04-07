Bloomberg: Китай закупил у России уголь и нефть за юани

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В Китае ожидают прибытия партий нефти и угля из России, оплаченных в юанях. Об этом пишет Bloomberg.
Bloomberg: Китай закупил у России уголь и нефть за юани
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  • © Future Publishing

Как отмечается, первые поставки намечены на апрель.

По данным издания, несколько китайских компаний оплатили импорт угля в национальной валюте ещё в марте.

«Продавцы российской нефти также предложили местным покупателям возможность расчетов в юанях», — пишет Bloomberg.

Предполагается, что сырье поступит в КНР в мае.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что доверие к торговле нефтью в долларах и евро подрывается из-за санкций.

По его мнению, в перспективе при расчётах нужно активно переходить на национальные валюты.

Эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли в материале для китайской газеты South China Morning Post предположил, что антироссийские санкции Запада могут вынудить ряд стран отказаться от валютных резервов в долларах и евро.

По мнению экономиста, теперь в качестве резервной валюты станут популярны юани.

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