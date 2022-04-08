Власти Сербии запросят у НАТО информацию по инциденту с рейсом Белград — Москва

Власти Сербии запросят у России и НАТО информацию в связи с появлением истребителя у пассажирского самолёта, выполнявшего рейс из Белграда в Москву. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

«Истребитель больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. В российской воздушной зоне, очевидно, был самолёт НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского. Российская служба контроля полётов нас корректно оповестила, что вблизи другой самолёт и они проверяли, можем ли мы установить визуальный контакт», — цитирует Вучича РИА Новости.

По его словам, инцидент может служить примером давления на «единственную страну, у которой есть авиасообщение с Россией».

Ранее Вучич рассказал, что Сербия подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с Россией.

Сербский политолог Стеван Гайич в стриме RT рассказал о том, почему сербы поддерживают спецоперацию России на Украине.