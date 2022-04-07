Пять человек ранены в результате стрельбы в Тель-Авиве

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы в центральной части Тель-Авива.

Об этом сообщила радиостанция КАН.

По её данным, состояние одного из пострадавших оценивается медиками как критическое.

Уточняется, что устроившие стрельбу ещё не пойманы.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что направит дополнительные подразделения на Западный берег Иордана из-за серии терактов.

27 марта сообщалось, что в результате стрельбы в израильском городе Хадера два человека погибли, ещё шесть были ранены.