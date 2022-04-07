Депутат Слуцкий назвал опасным прецедентом решение о приостановке участия России в СПЧ ООН

Депутат российской Государственной думы, председатель Комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал опасным прецедентом решение о приостановке участия России в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН).

«Приостановка членства России в Совете ООН по правам человека — крайне опасный прецедент, который грозит обернуться разрушительными последствиями для всей системы Организации Объединённых Наций в целом», — написал он.

Слуцкий добавил, что двойные стандарты Запада ослепили большинство стран — членов Генассамблеи.

«Решение было принято в том числе под воздействием беспрецедентных вбросов фейков о событиях в украинской Буче, без проведения предварительного независимого расследования произошедшего», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что данное решение Генассамблеи является ещё одним «шагом в сторону «порядка, основанного на правилах», которые диктует мировому сообществу коллективный Запад».

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека.

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия.