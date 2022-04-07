В Госдуме прокомментировали решение Генассамблеи ООН о приостановке участия России в СПЧ

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Генеральная Ассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека.

«Приостановка членства нашей страны в СПЧ не несёт каких-то юридических последствий и для России проблемой не станет. Состав совета и так периодически меняется... Само же по себе данное решение — это определённый показательный ход, основное последствие которого заключается в том, что Россию будут обсуждать и обвинять на заседаниях совета», — сказал депутат.

Он отметил, что «тенденция исключения России из организаций, на которые имеют влияние США и их союзники, не нова».

«Штаты продолжат это делать. При этом наша страна не раз озвучивала своё отношение к различным международным институтам, которые дискредитировали себя, упорно не замечая геноцид в Донбассе, так что и членство в них для нашей страны ценностью не является. Приостановка же членства России, которая всегда готова оказать помощь другим странам в вопросе защиты, скорее станет проблемой для самого Совета по правам человека», — добавил Белик.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ.

Проект резолюции подготовили ряд западных стран, в частности США, Украина и Латвия.