Сенат США проголосовал за лишение России режима наибольшего благоприятствования в торговле

Сенаторы США проголосовали за лишение России и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования в торговле в связи с ситуацией на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что законопроект набрал необходимое большинство при голосовании.

После утверждения в сенате документ переходит в палату представителей.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона вместе с G7 и Евросоюзом отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

Байден также отметил готовность США и союзников по НАТО выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией.