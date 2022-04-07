Сенат США проголосовал за лишение России режима наибольшего благоприятствования в торговле

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Сенаторы США проголосовали за лишение России и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования в торговле в связи с ситуацией на Украине.
Сенат США проголосовал за лишение России режима наибольшего благоприятствования в торговле
  • Gettyimages.ru
  • © Bill Clark

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что законопроект набрал необходимое большинство при голосовании.

После утверждения в сенате документ переходит в палату представителей.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона вместе с G7 и Евросоюзом отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

Байден также отметил готовность США и союзников по НАТО выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией.

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