Сенат США проголосовал за лишение России режима наибольшего благоприятствования в торговле
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что законопроект набрал необходимое большинство при голосовании.
После утверждения в сенате документ переходит в палату представителей.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона вместе с G7 и Евросоюзом отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.
Байден также отметил готовность США и союзников по НАТО выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией.