Байден заявил о готовности США выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией

Американский президент Джо Байден заявил о готовности США и союзников по НАТО выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Конгресс Соединённых Штатов продемонстрировал двухпартийное лидерство в отмене постоянных нормальных торговых отношений для России», — говорится в сообщении.

Ранее Байден заявил, что американская сторона вместе с G7 и Евросоюзом отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

До этого сообщалось, что страны — члены G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе через МВФ и Всемирный банк.