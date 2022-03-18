Палата представителей США одобрила проект об изменении торгового статуса России
Об этом информирует РИА Новости.
В поддержку инициативы высказались 424 законодателя, против проголосовали восемь человек.
После одобрения в Палате представителей законопроект поступит на рассмотрение Сенату США.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона вместе с G7 и Евросоюзом отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.
Байден также отметил готовность США и союзников по НАТО выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией.