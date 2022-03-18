Палата представителей США одобрила проект об изменении торгового статуса России

Палата представителей США в ходе голосования одобрила проект о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле.

Об этом информирует РИА Новости.

В поддержку инициативы высказались 424 законодателя, против проголосовали восемь человек.

После одобрения в Палате представителей законопроект поступит на рассмотрение Сенату США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона вместе с G7 и Евросоюзом отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

Байден также отметил готовность США и союзников по НАТО выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией.