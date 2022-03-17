Bloomberg: конгресс США 17 марта рассмотрит проект об изменении торгового статуса России
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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Как отмечается, конгрессом будет рассмотрен законопроект о «приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией».
Кроме того, согласно источнику, в законопроект войдёт расширение глобального акта Магнитского.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона вместе с G7 и Евросоюзом отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.
Байден также отметил готовность США и союзников по НАТО выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией.
16 марта японский премьер Фумио Кисида заявил, что Япония приняла решение лишить Россию статуса «наиболее благоприятствуемой нации» в торговле.