Bloomberg: конгресс США 17 марта рассмотрит проект об изменении торгового статуса России

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Конгресс США в четверг, 17 марта, планирует провести голосование по проекту о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле.
Bloomberg: конгресс США 17 марта рассмотрит проект об изменении торгового статуса России
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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Как отмечается, конгрессом будет рассмотрен законопроект о «приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией».

Кроме того, согласно источнику, в законопроект войдёт расширение глобального акта Магнитского.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона вместе с G7 и Евросоюзом отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

Байден также отметил готовность США и союзников по НАТО выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией.

16 марта японский премьер Фумио Кисида заявил, что Япония приняла решение лишить Россию статуса «наиболее благоприятствуемой нации» в торговле

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