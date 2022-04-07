Мишустин заявил о направленности санкций Запада против народа России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что сейчас «маски сброшены» и очевидно, что антироссийские санкции Запада направлены против обычных россиян.
Мишустин заявил о направленности санкций Запада против народа России
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

«Если раньше ограничения были направлены против конкретных представителей власти или компаний, то сейчас, что называется, маски сброшены. Цель санкций — ударить по всем гражданам, даже по самым незащищённым, по обычному образу их жизни и кошельку», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что своими ограничениями страны Запада стремятся лишить россиян возможности покупать привычные товары, ограничить их доступ к сервисам, прежде всего тем, которые касаются жизнеобеспечения.

«Это наше время возможностей — сделать свои товары, обучить свои кадры, вырастить детей в наших ценностях. Самостоятельность во взглядах, в мировоззрении — это и есть настоящая независимость», — подчеркнул Мишустин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции Соединённых Штатов направлены против простых граждан страны.

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