Европарламентарий из Италии выступила за независимое расследование ситуации в Буче

Итальянский европарламентарий Франческа Донато предложила провести независимое расследование произошедшего в украинской Буче.

«Я считаю, в нём могут принять участие независимые наблюдатели, представители Красного Креста, каких-то неполитических структур, ОБСЕ, нейтральных и смешанных политических групп, например из Азии и с Запада, для большей объективности», — цитирует РИА Новости Донато.

По её словам, она не сомневается в гибели мирных людей в Буче, но считает необходимым понять, «кто они и кто их убил».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.