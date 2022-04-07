Европарламентарий из Италии выступила за независимое расследование ситуации в Буче

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Итальянский европарламентарий Франческа Донато предложила провести независимое расследование произошедшего в украинской Буче.
Европарламентарий из Италии выступила за независимое расследование ситуации в Буче
  • Gettyimages.ru
  • © Henrik Sorensen

«Я считаю, в нём могут принять участие независимые наблюдатели, представители Красного Креста, каких-то неполитических структур, ОБСЕ, нейтральных и смешанных политических групп, например из Азии и с Запада, для большей объективности», — цитирует РИА Новости Донато.

По её словам, она не сомневается в гибели мирных людей в Буче, но считает необходимым понять, «кто они и кто их убил».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.

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