В Кремле прокомментировали ситуацию с участием Путина в саммите G20

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с участием президента России Владимира Путина в саммите G20, который должен пройти в Индонезии.
В Кремле прокомментировали ситуацию с участием Путина в саммите G20
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что официальные лица, в том числе из США, работали над тем, чтобы убедить Индонезию не допускать российского лидера до участия в саммите G20.

«Мы будем это уточнять. Всё-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, в первую очередь на организатора», — сказал Песков.

Он добавил, что в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будет принято решение об участии в саммите или отказе.

В конце марта Индонезия заявила, что планирует пригласить Путина и всех других лидеров, стремясь «оставаться беспристрастной» в качестве принимающей стороны.

Песков также заявил, что формат G20 важен, но в нынешних условиях исключение из него было бы для России «не смертельным».

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