В Кремле прокомментировали ситуацию с участием Путина в саммите G20
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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что официальные лица, в том числе из США, работали над тем, чтобы убедить Индонезию не допускать российского лидера до участия в саммите G20.
«Мы будем это уточнять. Всё-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, в первую очередь на организатора», — сказал Песков.
Он добавил, что в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будет принято решение об участии в саммите или отказе.
В конце марта Индонезия заявила, что планирует пригласить Путина и всех других лидеров, стремясь «оставаться беспристрастной» в качестве принимающей стороны.
Песков также заявил, что формат G20 важен, но в нынешних условиях исключение из него было бы для России «не смертельным».