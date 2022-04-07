В США предположили, что КНДР может провести новый ракетный запуск

Спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким в ходе брифинга высказал предположение, что КНДР может вскоре провести новый ракетный запуск.

«Я не хочу строить много умозаключений относительно предстоящей годовщины и провокационных действий, которые может предпринять КНДР. Однако я считаю, что это может быть очередной ракетный запуск, это может быть ядерное испытание», — приводит ТАСС его слова в ответ на вопрос о возможных ракетных запусках КНДР 15 апреля в связи с празднованием юбилея со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Ким также отметил, что США поддерживают контакты с союзниками и партнёрами для оперативного реагирования на любые действия со стороны КНДР.

Ранее в МИД России заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове на фоне запуска Северной Кореей баллистической ракеты.

Как отметила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева, бесперспективно ожидать от Северной Кореи полного разоружения без предоставления гарантий безопасности для КНДР.