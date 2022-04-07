В США предположили, что КНДР может провести новый ракетный запуск

Короткая ссылка
Спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким в ходе брифинга высказал предположение, что КНДР может вскоре провести новый ракетный запуск.

«Я не хочу строить много умозаключений относительно предстоящей годовщины и провокационных действий, которые может предпринять КНДР. Однако я считаю, что это может быть очередной ракетный запуск, это может быть ядерное испытание», — приводит ТАСС его слова  в ответ на вопрос о возможных ракетных запусках КНДР 15 апреля в связи с празднованием юбилея со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Ким также отметил, что США поддерживают контакты с союзниками и партнёрами для оперативного реагирования на любые действия со стороны КНДР.

Ранее в МИД России заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове на фоне запуска Северной Кореей баллистической ракеты.

Как отметила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева, бесперспективно ожидать от Северной Кореи полного разоружения без предоставления гарантий безопасности для КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить