В МИД России заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове

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В МИД России заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове на фоне запуска Северной Кореей баллистической ракеты.
В МИД России заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что 25 марта в Москве прошли консультации замглавы МИД России Игоря Моргулова со спецпредставителем правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином.

Стороны предметно обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в том числе в контексте запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты 24 марта.

«Была выражена обеспокоенность в связи с последним развитием событий в субрегионе», — заявили в МИД России.

Отмечается, что «подчёркнута необходимость наращивать усилия вовлечённых сторон по поиску политико-дипломатического решения проблем Северо-Восточной Азии, предполагающего учёт справедливых и законных озабоченностей всех государств региона в сфере безопасности».

Ранее главы МИД Южной Кореи и Японии осудили ракетный пуск КНДР.

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