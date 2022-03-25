В МИД России заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове на фоне запуска Северной Кореей баллистической ракеты.

Отмечается, что 25 марта в Москве прошли консультации замглавы МИД России Игоря Моргулова со спецпредставителем правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином.

Стороны предметно обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в том числе в контексте запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты 24 марта.

«Была выражена обеспокоенность в связи с последним развитием событий в субрегионе», — заявили в МИД России.

Отмечается, что «подчёркнута необходимость наращивать усилия вовлечённых сторон по поиску политико-дипломатического решения проблем Северо-Восточной Азии, предполагающего учёт справедливых и законных озабоченностей всех государств региона в сфере безопасности».

Ранее главы МИД Южной Кореи и Японии осудили ракетный пуск КНДР.