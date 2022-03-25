В МИД России заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове
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Отмечается, что 25 марта в Москве прошли консультации замглавы МИД России Игоря Моргулова со спецпредставителем правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином.
Стороны предметно обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в том числе в контексте запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты 24 марта.
«Была выражена обеспокоенность в связи с последним развитием событий в субрегионе», — заявили в МИД России.
Отмечается, что «подчёркнута необходимость наращивать усилия вовлечённых сторон по поиску политико-дипломатического решения проблем Северо-Восточной Азии, предполагающего учёт справедливых и законных озабоченностей всех государств региона в сфере безопасности».
Ранее главы МИД Южной Кореи и Японии осудили ракетный пуск КНДР.