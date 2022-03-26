В России назвали бесперспективным ожидание от КНДР разоружения без гарантий безопасности

Бесперспективно ожидать от Северной Кореи полного разоружения без предоставления гарантий безопасности для КНДР, заявила в ходе заседания СБ ООН зампостпреда России Анна Евстигнеева.

«Совершенно бесперспективно ожидать от Пхеньяна безоговорочного разоружения под угрозой раскручивания санкционной спирали и под гарантии ничем не подкреплённых обещаний», — цитирует её РИА Новости.

Дипломат акцентировала внимание на том, что создание таких новых военных блоков в регионе, как AUKUS, не содействует началу диалога и вызывает серьёзные сомнения относительно добрых намерений у Пхеньяна.

Ранее в МИД России заявили об обеспокоенности ситуацией на Корейском полуострове на фоне запуска Северной Кореей баллистической ракеты.

США объявили о санкциях против российских и северокорейских компаний за якобы передачу материалов для ракетной программы КНДР.