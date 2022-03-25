США ввели санкции против компаний России и КНДР в связи с ракетной программой Пхеньяна

США объявили о санкциях против российских и северокорейских компаний за якобы передачу материалов для ракетной программы КНДР. Об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

«США объявили о санкциях в отношении пяти организаций и лиц, находящихся в России и КНДР, одной организации в КНР», — говорится в сообщении.

В частности, в санкционные списки были включены российские компании «Ардис груп», «Профподшипник» и Игорь Мичурин.

Отмечается, что санкции введены на два года в ответ на «передачу чувствительных материалов для северо-корейской ракетной программы».

Ранее президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили готовность ввести дополнительные санкции в отношении России.