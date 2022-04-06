МИД: Вашингтон, Лондон и Брюссель финансируют провокации, подобные событиям в Буче
- РИА Новости
Она напомнила, что так же было в Сребренице, в сирийских Алеппо и Думе.
«Кто это всё спонсирует? Вашингтон, Лондон и Брюссель коллективный», — сказала Захарова.
Она также заявила, что цель фейка в Буче — срыв переговоров с Украиной и введение новых санкций.
Поддержка Западом провокации в Буче является, по сути, участием в ней, подчеркнула дипломат.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что страны Запада не отреагировали на российские доказательства о сфабрикованности ситуации в украинской Буче.