МИД: Вашингтон, Лондон и Брюссель финансируют провокации, подобные событиям в Буче

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Вашингтон, Лондон и Брюссель финансируют провокации, подобные той, что произошла в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: Вашингтон, Лондон и Брюссель финансируют провокации, подобные событиям в Буче
  • РИА Новости

Она напомнила, что так же было в Сребренице, в сирийских Алеппо и Думе.

«Кто это всё спонсирует? Вашингтон, Лондон и Брюссель коллективный», — сказала Захарова.

Она также заявила, что цель фейка в Буче — срыв переговоров с Украиной и введение новых санкций.

Поддержка Западом провокации в Буче является, по сути, участием в ней, подчеркнула дипломат.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что страны Запада не отреагировали на российские доказательства о сфабрикованности ситуации в украинской Буче.

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