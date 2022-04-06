Захарова назвала целью фейка в Буче срыв переговоров с Украиной и введение новых санкций

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель фейка в Буче — срыв переговоров с Украиной и введение новых санкций.
Захарова назвала целью фейка в Буче срыв переговоров с Украиной и введение новых санкций
  • РИА Новости

«Очевидно, что этот страшный преступный фейк, сценарий был сфабрикован для того, чтобы оправдать заранее подготовленный пакет санкций, включая масштабную высылку российских дипломатов из ряда западных стран. Ну и конечно, для того чтобы осложнить, если не прервать полностью переговоры, на которых Киев начал проявлять признаки реалистичного подхода», — сказала Захарова.

Ранее она заявила, что поддержка Западом провокации в Буче является, по сути, участием в ней.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в эфире Первого канала рассказал, что страны Запада не отреагировали на российские доказательства о сфабрикованности ситуации в украинской Буче.

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