МИД Китая: США следует прекратить размахивать санкционной дубинкой

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США должны прекратить вводить санкции, если они на самом деле хотят поспособствовать деэскалации на Украине.

«Если США действительно хотят поспособствовать деэскалации ситуации на Украине, они должны перестать подливать масло в огонь, прекратить размахивать санкционной дубинкой и действительно содействовать мирным переговорам», — цитирует РИА Новости дипломата.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Запада запугать Китай.

По её мнению, пытающиеся запугать Пекин деятели Запада плохо знают историю.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь также заявил, что попытки США сдержать и оказать давление на Китай и Россию успехом не увенчаются.