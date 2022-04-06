Володин заявил о начале конца монополии доллара в мире

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о начале конца монополии доллара в мире.
Володин заявил о начале конца монополии доллара в мире
  • Legion-Media

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире», — отметил он.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наступлении эры региональных валют.

В апреле преподаватель юридического факультета в Питтсбургском университете Дэн Ковалик в беседе с RT заявил, что доллар постепенно будет терять свою ценность.

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