Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о начале конца монополии доллара в мире.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире», — отметил он.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наступлении эры региональных валют.

В апреле преподаватель юридического факультета в Питтсбургском университете Дэн Ковалик в беседе с RT заявил, что доллар постепенно будет терять свою ценность.