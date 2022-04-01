Эксперт спрогнозировал постепенное ослабление позиций доллара в мире

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Преподаватель юридического факультета в Питтсбургском университете Дэн Ковалик в беседе с RT заявил, что доллар постепенно будет терять свою ценность.

«В течение многих лет США вводили санкции против целого ряда стран. Для продолжения торговли им приходилось использовать другие подходы, вести расчёты в других валютах. Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», — заявил он.

Также он отметил, что Россия обеспечивает свою валюту золотом.

«Так что, в отличие от американского доллара, подкреплённого лишь статьёй американской Конституции о «полном доверии», рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, всё меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьёзные долги», — подчеркнул он.

По его мнению, рубль будет укрепляться по отношению к доллару.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наступлении эры региональных валют.

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