WSJ: США введут санкции против «Альфа-банка»

Новые санкции США, о которых планируется объявить 6 апреля, затронут российский «Альфа-банк», сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, санкциям будут подвергнуты «Альфа-банк» и «Сбербанк».

Источник информации не сообщается.

Ранее Bloomberg заявил, что британский суд одобрил переход подразделения Сбербанка в королевстве Sber CIB под внешнее управление в результате антироссийских санкций.

В начале марта в Сбербанке приняли решение уйти с европейского рынка в связи с текущей ситуацией. Сообщалось, что дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.