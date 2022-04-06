WSJ: США введут санкции против «Альфа-банка»
По данным газеты, санкциям будут подвергнуты «Альфа-банк» и «Сбербанк».
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Ранее Bloomberg заявил, что британский суд одобрил переход подразделения Сбербанка в королевстве Sber CIB под внешнее управление в результате антироссийских санкций.
В начале марта в Сбербанке приняли решение уйти с европейского рынка в связи с текущей ситуацией. Сообщалось, что дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.