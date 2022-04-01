Bloomberg: суд Британии одобрил переход подразделения Сбербанка под внешнее управление

Агентство Bloomberg заявило, что британский суд одобрил переход подразделения Сбербанка в королевстве Sber CIB под внешнее управление в результате антироссийских санкций.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что руководство Sber CIB подало запрос о переходе под внешнее управление, так как санкции, введённые в отношении Сбербанка Великобританией и США, скоро сделают невозможной работу его дочерней структуры.

По данным выступавшего в суде адвоката Марка Филлипса, такой шаг позволит Sber CIB продолжать осуществлять некоторые финансовые операции и выполнить остающиеся обязательства перед клиентами.

Ранее СМИ сообщали, что в Минэкономики Германии рассматривают возможность национализации немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные сообщения.