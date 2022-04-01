Сбер прекращает работу офиса в Лондоне

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Сбербанк прекращает работу офиса в Лондоне по итогам переоценки его экономического потенциала.
Сбер прекращает работу офиса в Лондоне
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Baker

«Сбербанк прекращает работу лондонского офиса Sberbank CIB (UK) Limited. Мы находимся в контакте с местным регулятором FCA и, в соответствии с требованиями законодательства, завершим нашу деятельность, выполнив все обязательства перед клиентами», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Ранее Bloomberg заявил, что британский суд одобрил переход подразделения Сбербанка в королевстве Sber CIB под внешнее управление в результате антироссийских санкций.

В начале марта в Сбербанке приняли решение уйти с европейского рынка в связи с текущей ситуацией. Сообщалось, что дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.

В банке добавили, что активов достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам.

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