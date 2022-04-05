Постпред КНР при ООН призвал США, НАТО и ЕС вести диалог с Россией для разрешения разногласий

США, НАТО и ЕС должны вести комплексный диалог с Россией для урегулирования накопившихся разногласий. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь.

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