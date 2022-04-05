Постпред КНР при ООН призвал США, НАТО и ЕС вести диалог с Россией для разрешения разногласий
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«Мы призываем США, НАТО и ЕС вести комплексный диалог с Россией», — цитирует ТАСС китайского постпреда.
Подчёркивается, что таким образом стороны смогут «напрямую урегулировать разногласия, накопившиеся за многие годы, и найти решение проблем».
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия сталкивается с экстраординарным давлением со стороны западных стран, которые ведут против Москвы гибридную войну.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что сотрудничество Китая и России в сфере безопасности и совместные меры двух стран по противодействию гегемонии в мире не имеют границ.