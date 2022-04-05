Российский президент Владимир Путин напомнил Западу, что национализация активов является обоюдоострым оружием.

В ходе совещания по вопросам АПК российский лидер отметил, что наблюдается очередная попытка партнёров переложить собственные ошибки в экономической и энергетической сферах на Россию, а также решать возникшие в связи с этим вопросы и проблемы за счёт России.

Путин обратил внимание, что уже появляются заявления официальных лиц стран Запада о возможности национализации некоторых активов России.

«Так мы далеко зайдём. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский президент заявил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось из-за ошибок развитых стран.