Начальник генштаба ВС США Милли заявил о растущем риске крупного конфликта великих держав

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Председатель комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что вероятность крупного конфликта между великими державами увеличивается.

«Вероятность значительного международного конфликта между великими державами растёт», — заявил Милли на бюджетных слушаниях в палате представителей. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал Китай и Россию глобальными державами, каждая из которых обладает значительным военным потенциалом и стремится к существенному изменению мирового порядка.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена укреплять взаимодействие с Китаем.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что у России много надёжных партнёров на постсоветском пространстве, в Китае, Юго-Восточной Азии и Африке.

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