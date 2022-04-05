Начальник генштаба ВС США Милли заявил о растущем риске крупного конфликта великих держав
«Вероятность значительного международного конфликта между великими державами растёт», — заявил Милли на бюджетных слушаниях в палате представителей. Его слова приводит РИА Новости.
Он назвал Китай и Россию глобальными державами, каждая из которых обладает значительным военным потенциалом и стремится к существенному изменению мирового порядка.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена укреплять взаимодействие с Китаем.
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что у России много надёжных партнёров на постсоветском пространстве, в Китае, Юго-Восточной Азии и Африке.