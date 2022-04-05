Начальник генштаба ВС США Милли заявил о растущем риске крупного конфликта великих держав

Председатель комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что вероятность крупного конфликта между великими державами увеличивается.

«Вероятность значительного международного конфликта между великими державами растёт», — заявил Милли на бюджетных слушаниях в палате представителей. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал Китай и Россию глобальными державами, каждая из которых обладает значительным военным потенциалом и стремится к существенному изменению мирового порядка.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена укреплять взаимодействие с Китаем.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что у России много надёжных партнёров на постсоветском пространстве, в Китае, Юго-Восточной Азии и Африке.