Медведев заявил о наличии у России большого числа надёжных партнёров

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что у России много надёжных партнёров на постсоветском пространстве, в Китае, Юго-Восточной Азии и Африке.

Как он написал в своём Telegram-канале, в мире куда больше стран, чем тех, которые являются частью Запада.

«Можно сколько угодно провозглашать себя «золотым миллиардом», но на земном шаре население в разы больше, а металлы есть куда дороже золота. Мы их, кстати, тоже добываем. И кто кого сейчас изолирует — большой вопрос. У России много надёжных партнёров не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки. Это огромный перспективный рынок, при этом не раздираемый такими противоречиями, как в Европе. Плоды этого партнёрства и сотрудничества более чем очевидны», — отметил Медведев.

Он добавил, что правительство России уже приняло оперативные решения для поддержки населения страны и экономики.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты давят на Китай, Турцию и ряд других стран из-за сотрудничества с Россией.