Лавров рассказал о стремлении России укреплять сотрудничество с Китаем

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена укреплять взаимодействие с Китаем.
Лавров рассказал о стремлении России укреплять сотрудничество с Китаем
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Об этом он сказал во время общения с участниками финала международного трека «Лидеры России».

«Сейчас, конечно же, я думаю, это взаимодействие будет укрепляться, потому что в условиях, когда Запад просто грубейшим образом подрывает все устои, на которых зиждется международная система, конечно, нам надо задумываться, как двум великим державам всё-таки дальше быть в этом мире», — приводит его слова РИА Новости.

Лавров отметил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Министр также заявлял, что российская сторона не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом.

Ранее зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что у России много надёжных партнёров на постсоветском пространстве, в Китае, Юго-Восточной Азии и Африке.

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