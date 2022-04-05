Политолог раскритиковал решение запретить российским судам заходить в порты Евросоюза

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что российским судам запретят заходить в порты Евросоюза.

«После закрытия европейского неба ситуация с европейскими портами выглядит абсолютно логичной — не оставить русским ни одной лазейки, не позволить россиянам «наслаждаться» европейским товаром и качеством, ведь так приказал большой брат из Вашингтона. Экономические последствия? Сейчас не до них», — отметил Бальбек.

По его мнению, такое решение может усложнить логистику с обеих сторон и принести серьёзные убытки транспортным компаниям.

«Но такой сегодня западный мир — обезумевший, недоговороспособный», — заключил собеседник RT.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российским судам запретят заходить в порты Евросоюза.