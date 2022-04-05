Глава ЕК: российским судам запретят заходить в порты Евросоюза

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российским судам запретят заходить в порты Евросоюза.
Глава ЕК: российским судам запретят заходить в порты Евросоюза
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Как сообщает ТАСС, она отметила, что данная мера содержится в пятом пакете санкций против России.

По её словам, пакет включает «запрет российским судам и судам, управляемым российскими операторами, заходить в порты ЕС», а также ограничения для «российских и белорусских операторов автомобильного транспорта».

Ранее в ЕК заявляли, что пятый пакет санкций Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, поставок угля.

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