Глава ЕК: российским судам запретят заходить в порты Евросоюза
- Gettyimages.ru
Как сообщает ТАСС, она отметила, что данная мера содержится в пятом пакете санкций против России.
По её словам, пакет включает «запрет российским судам и судам, управляемым российскими операторами, заходить в порты ЕС», а также ограничения для «российских и белорусских операторов автомобильного транспорта».
Ранее в ЕК заявляли, что пятый пакет санкций Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, поставок угля.