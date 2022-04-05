Песков не исключил возможной встречи Путина и Зеленского

В Кремле не исключают возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента. Но мы ещё раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа», — сказал он.

Ранее Зеленский усомнился в возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам главы российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского, предлагается следующий формат: сначала готовится договор, затем документ утверждается переговорщиками, визируется главами МИД на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания договора.