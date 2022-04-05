В посольстве России прокомментировали высылку Данией 15 российских дипломатов

Высылка Данией 15 российских дипломатов направлена на дальнейшее разрушение отношений между двумя странами. Об этом сообщили в посольстве России.

«Этот шаг датской стороны не имеет под собой никаких оснований», — отметили в диппредставительстве России.

Как подчёркивается, действия Дании «направлены на дальнейшее разрушение отношений между нашими странами».

Ранее сообщалось, что власти Дании приняли решение выслать 15 российских дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на высылку своих дипломатов из Дании.

Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.