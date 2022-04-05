В Эстонии заявили, что российский посол «пока остаётся» в стране

Российский посол «пока остаётся в стране», заявил вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер.

«Сейчас мы решили, что наш посол остаётся в Москве, а российский посол остаётся здесь», — сказал он эстонскому порталу ERR.

Вольмер отметил, что Эстония предпринимает «более эффективные шаги» против России, чем высылка послов.

Ранее 11 депутатов эстонского парламента подписали предложение об объявлении посла России Владимира Липаева персоной нон грата.

В МИД Германии сообщили о решении выслать «значительное число» сотрудников посольства России в Берлине.