Депутаты из Эстонии предложили объявить посла России персоной нон грата

Депутаты эстонского парламента подписали предложение об объявлении посла России Владимира Липаева персоной нон грата.

«В соответствии с законом о международных отношениях мы призываем вас предложить президенту через правительство объявить Владимира Липаева, главу российской дипломатической миссии в Эстонии, персоной нон грата... и призвать другие страны сделать аналогичные шаги», — приводит заявление экс-главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу издание Postimees.

Соответствующую инициативу подписали 11 депутатов парламента Эстонии.

Депутат Европарламента, экс-глава МИД Марина Кальюранд отметила необходимость прежде отозвать из Москвы посла Эстонии, чтобы предотвратить его высылку из России.

Ранее правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.

В МИД Германии сообщили о решении выслать «значительное число» сотрудников посольства России в Берлине.