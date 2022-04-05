Депутаты из Эстонии предложили объявить посла России персоной нон грата

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Депутаты эстонского парламента подписали предложение об объявлении посла России Владимира Липаева персоной нон грата.
Депутаты из Эстонии предложили объявить посла России персоной нон грата
  • Gettyimages.ru

«В соответствии с законом о международных отношениях мы призываем вас предложить президенту через правительство объявить Владимира Липаева, главу российской дипломатической миссии в Эстонии, персоной нон грата... и призвать другие страны сделать аналогичные шаги», — приводит заявление экс-главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу издание Postimees.

Соответствующую инициативу подписали 11 депутатов парламента Эстонии.

Депутат Европарламента, экс-глава МИД Марина Кальюранд отметила необходимость прежде отозвать из Москвы посла Эстонии, чтобы предотвратить его высылку из России.

Ранее правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.

В МИД Германии сообщили о решении выслать «значительное число» сотрудников посольства России в Берлине.

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