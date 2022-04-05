Главы Еврокомиссии и евродипломатии посетят Киев на этой неделе
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«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на этой неделе отправятся в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским», — написал он в Twitter.
Мамер отметил, что встреча пройдёт накануне одной из конференций, посвящённых Украине, 9 апреля в Варшаве.
Ранее Польша передала Европейской комиссии новые предложения по санкциям против России.
Польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал собрать срочный саммит Евросоюза для обсуждения ситуации на Украине и наложения на Россию новых ограничений.