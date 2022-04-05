Главы Еврокомиссии и евродипломатии посетят Киев на этой неделе

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на текущей неделе посетят Киев и встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на этой неделе отправятся в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским», — написал он в Twitter.

Мамер отметил, что встреча пройдёт накануне одной из конференций, посвящённых Украине, 9 апреля в Варшаве.

Ранее Польша передала Европейской комиссии новые предложения по санкциям против России.

Польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал собрать срочный саммит Евросоюза для обсуждения ситуации на Украине и наложения на Россию новых ограничений.