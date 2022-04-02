Польша передала Еврокомиссии новые предложения по санкциям против России
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«Премьер Матеуш Моравецкий вчера направил главе Еврокомиссии новый призыв, письмо, которое будет передано Евросовету, касающееся новых санкций», — сказал он журналистам.
Мюллер пояснил, что премьер предлагает ЕС «реализовать обещания, чтобы закрыть финансовые потоки с Россией».
«Второй постулат — отключение поставок российских нефти, газа и угля на территорию ЕС или хотя бы ясное описание перспективы, когда это может произойти. Ещё один важный момент — конфискация имущества России и олигархов на территории ЕС. То, что мы сейчас видим, — это заморозка активов», — цитирует Мюллера РИА Новости.
2 апреля Матеуш Моравецкий выразил мнение, что санкции стран Запада в отношении России не работают, доказательством этого является укрепление курса рубля.
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что, несмотря на признание премьер-министра Польши, отказа от политики санкционного давления на Россию со стороны других государств ожидать не стоит, поскольку «коллективный Запад не любит признавать свои ошибки».