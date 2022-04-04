Премьер Польши Моравецкий призвал собрать саммит ЕС по ситуации с Украиной

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий потребовал собрать срочный саммит Евросоюза для обсуждения ситуации на Украине в связи с видео из Бучи, которое в Минобороны России назвали постановочной провокацией, и наложения на Россию новых ограничений.

«Я требую как можно скорее созыва Европейского совета по российским преступлениям и по эффективным санкциям», — сообщил Моравецкий.

Он обвинил Россию в военных преступлениях, совершённых в населённом пункте Буча в Киевской области.

Премьер заявил, что необходимо усилить снабжение Украины оружием.

Он также предложил конфисковать имущество и средства России и россиян за рубежом и прекратить все торговые отношения.

3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

В Москве напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, более того, он не упоминал о каких-либо «расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.