Полянский: мораторий России по РСМД зависит от поставок НАТО оружия Украине

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Мораторий России на развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) будет зависеть в том числе от поставок вооружений Украине со стороны НАТО, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, объявленный Россией мораторий на развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности остаётся в силе.

«Его дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас», — цитирует ТАСС Полянского.

Также Полянский заявил, что инсинуации о якобы возможном применении Россией ядерного оружия на Украине не имеют основы.

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