Медведев пообещал симметричный ответ на высылку российских дипломатов из ряда стран Европы

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал симметричный ответ на высылку российских дипломатов из ряда стран Европы.

В своём Telegram-канале Медведев заявил, что «есть международные обычаи, которые бессмысленны по своей природе и ни к чему не ведут». Он привёл в пример высылку дипломатов как средство давления на другую страну.

«И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений», — заявил Медведев.

По его словам, западные страны наказали «прежде всего своих», поскольку их дипломатам придётся искать новое место работы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике.

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