Лавров: антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике.

«Влияет, конечно, не сама ситуация на эти отношения, влияют те, абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении России», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, «данные ограничительные меры бьют больно по мировой экономике, в том числе по странам, которые являются потребителями сельскохозяйственной продукции, удобрений и много другого».

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что власти Германии намерены начать обсуждение с партнёрами вопроса об ужесточении антироссийских санкций уже 4 апреля.

В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила намерение ужесточить санкции в отношении России.