Лавров: антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике
- РИА Новости
«Влияет, конечно, не сама ситуация на эти отношения, влияют те, абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении России», — цитирует РИА Новости Лаврова.
По его словам, «данные ограничительные меры бьют больно по мировой экономике, в том числе по странам, которые являются потребителями сельскохозяйственной продукции, удобрений и много другого».
Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что власти Германии намерены начать обсуждение с партнёрами вопроса об ужесточении антироссийских санкций уже 4 апреля.
В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила намерение ужесточить санкции в отношении России.