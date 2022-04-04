Лавров: антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике.
Лавров: антироссийские санкции очень больно бьют по мировой экономике
  • РИА Новости

«Влияет, конечно, не сама ситуация на эти отношения, влияют те, абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении России», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, «данные ограничительные меры бьют больно по мировой экономике, в том числе по странам, которые являются потребителями сельскохозяйственной продукции, удобрений и много другого».

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что власти Германии намерены начать обсуждение с партнёрами вопроса об ужесточении антироссийских санкций уже 4 апреля.

В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила намерение ужесточить санкции в отношении России.

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